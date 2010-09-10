Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте! Мне нужен совет: где найти опытных профессионалов для выполнения работ по ремонту и реконструкции фундамента моего дома? Буду благодарна за рекомендации!
Re: Подскажите
Здравствуйте! Я бы хотела порекомендовать вам сайт https://mt-profil.ru/ для ремонта и реконструкции фундамента вашего дома. Они выполнили аналогичную работу для моего дома, и я была приятно удивлена их вниманием к деталям и качеством выполненных работ. Перед работами подробно мне все рассказали, показали каталоги и образцы материалов. В общем все супер вышло.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя