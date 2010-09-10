Сообщение zevc » Сегодня, 16:03

Не могу выплатить долг по бизнесу, там уже больше 300 тысяч рублей набежало. Что делать и как быть? Заранее, спасибо вам за консультацию и от советов точно не откажусь. Поможете мне советами?