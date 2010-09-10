Перетяжка сидений
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Перетяжка сидений
Согласны ли вы со мной что перетяжка сидений кожей полностью может изменить стиль вашего авто?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Перетяжка сидений
Конечно же может. Ведь перетяжка сидений натуральной кожей делает салон престижным. Можно даже при ограниченном бюджете всего одно сиденье водительское сделать и то будет очень красиво. И рекомендую сделать прострочку канта по периметру. Мне это очень нравится.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя