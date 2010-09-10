Перетяжка сидений

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Перетяжка сидений

Сообщение Радищева » Сегодня, 17:26

Согласны ли вы со мной что перетяжка сидений кожей полностью может изменить стиль вашего авто?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Перетяжка сидений

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 18:59

Конечно же может. Ведь перетяжка сидений натуральной кожей делает салон престижным. Можно даже при ограниченном бюджете всего одно сиденье водительское сделать и то будет очень красиво. И рекомендую сделать прострочку канта по периметру. Мне это очень нравится.
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