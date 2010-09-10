Сообщение klonik » Сегодня, 10:24

Здравствуйте! Я ищу магазин, где можно приобрести отопительный котел и радиаторы для моей квартиры. Я хочу сделать ремонт и заменить старое оборудование, так как оно уже давно вышло из строя. Нужна помощь в выборе качественного и экономичного оборудования. Спасибо за помощь!