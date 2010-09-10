Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Подскажите, где можно найти техника по ремонту пылесосов? Мой пылесос не работает, и я не могу убираться в квартире. Буду очень благодарна за любую информацию.
Re: Подскажите
Здравствуйте! Если у вас проблемы с пылесосом, то я бы порекомендовала обратиться на сайт https://remont-holodilnikov-ekaterinbur ... j-tehniki/ . На этом сайте вы найдете информацию о компании, которая предоставляет качественные услуги по ремонту пылесосов разных марок. Они также могут помочь в решении проблемы с неработающим пылесосом. Надеюсь, что эта информация окажется полезной для вас!
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