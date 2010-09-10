Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 796
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:33

Здравствуйте! Подскажите, где можно найти техника по ремонту пылесосов? Мой пылесос не работает, и я не могу убираться в квартире. Буду очень благодарна за любую информацию.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:51

Здравствуйте! Если у вас проблемы с пылесосом, то я бы порекомендовала обратиться на сайт https://remont-holodilnikov-ekaterinbur ... j-tehniki/ . На этом сайте вы найдете информацию о компании, которая предоставляет качественные услуги по ремонту пылесосов разных марок. Они также могут помочь в решении проблемы с неработающим пылесосом. Надеюсь, что эта информация окажется полезной для вас!
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