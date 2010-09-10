Самая вкусная тушенка

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Самая вкусная тушенка

Сообщение Изаура » Сегодня, 16:56

Дамы, посоветуйте тушенку... Днем с огнём хорошую не найти. Тут взяла дорогую, в стеклянной банке, вроде на вид аппетитно, открыла- а там внутри кожа и жир(((( Только можно пожалуйста конкретно название, а не "Белорусскую" и "Высший сорт" или по "Госту" потому что их тоже множество и не все удачные. Заранее спасибо
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Самая вкусная тушенка

Сообщение Буцефалия » 42 минуты назад

Ну с учетом цен на тушенку, да и еще и с качеством как можно в рулетку поиграть. Лучше купить шмат мяса, охлажденного и приготовить вкусное блюдо. Я часто балую домашних различными вкусными рецептами, придумываю что-то новенькое, чтобы не надоедало. Недавно нашла рецептик тушеной картошки со свининой в казане. Благодаря ему можно существенно изменить вкус привычного блюда, сделав его намного богаче. Вроде, и довольно просто делается, а получается очень вкусно! Раньше я и подумать не могла, что мои полюбят такое блюдо, но теперь я готовлю его раз в неделю стабильно.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Самая вкусная тушенка

Сообщение Изаура » 3 минуты назад

Действительно довольно неплохой и интересный вариант. Добавлю себе в закладки такой сайт с рецептами
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