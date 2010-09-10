Самая вкусная тушенка
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Самая вкусная тушенка
Дамы, посоветуйте тушенку... Днем с огнём хорошую не найти. Тут взяла дорогую, в стеклянной банке, вроде на вид аппетитно, открыла- а там внутри кожа и жир(((( Только можно пожалуйста конкретно название, а не "Белорусскую" и "Высший сорт" или по "Госту" потому что их тоже множество и не все удачные. Заранее спасибо
Re: Самая вкусная тушенка
Ну с учетом цен на тушенку, да и еще и с качеством как можно в рулетку поиграть. Лучше купить шмат мяса, охлажденного и приготовить вкусное блюдо. Я часто балую домашних различными вкусными рецептами, придумываю что-то новенькое, чтобы не надоедало. Недавно нашла рецептик тушеной картошки со свининой в казане. Благодаря ему можно существенно изменить вкус привычного блюда, сделав его намного богаче. Вроде, и довольно просто делается, а получается очень вкусно! Раньше я и подумать не могла, что мои полюбят такое блюдо, но теперь я готовлю его раз в неделю стабильно.
Re: Самая вкусная тушенка
Действительно довольно неплохой и интересный вариант. Добавлю себе в закладки такой сайт с рецептами
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