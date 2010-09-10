Сообщение Изаура » Сегодня, 16:56

Дамы, посоветуйте тушенку... Днем с огнём хорошую не найти. Тут взяла дорогую, в стеклянной банке, вроде на вид аппетитно, открыла- а там внутри кожа и жир(((( Только можно пожалуйста конкретно название, а не "Белорусскую" и "Высший сорт" или по "Госту" потому что их тоже множество и не все удачные. Заранее спасибо