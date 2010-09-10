Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 796
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:38

Привет! Я начинающий бизнесмен и ищу надежного поставщика крафт-упаковки для моих товаров. Можете посоветовать какой-то интернет-магазин или оптового продавца? Заранее спасибо за помощь!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 797
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:46

Привет! Если вы ищете надежного поставщика крафт-упаковки для своего бизнеса, то я рекомендую обратить внимание на https://kraft-upakovka.ru/katalog-produkcii/ . Они предлагают широкий ассортимент товаров из натуральной 100% целлюлозы, включая пакеты, стаканчики, пергамент и многое другое. Кроме того, у них есть возможность заказа как оптом, так и в розницу. Я уверена, что вы найдете здесь подходящие опции для своего бизнеса.
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