Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:53

Добрый день всем! Мы хотим построить нашей семье беседку на даче. Но у нас нет никакого опыта в строительстве, и мы не знаем, с чего начать. Может кто-то посоветует, где можно заказать проект и построить беседку?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 801
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:24

Приветствую вас! Мне понравился в этом плане сайт http://terrasa.aograd.ru/veranda-pod-kljuch/ . У них есть профессиональные специалисты, которые смогут разработать проект беседки и выполнить все работы в срок. Они предлагают большой выбор проектов, которые можно адаптировать под ваши потребности, или же заказать индивидуальный проект. Кроме того, у них есть возможность доставки и монтажа беседки на вашей даче. Я обращалась к ним за помощью в строительстве беседки и была довольна результатом. Все работы были выполнены в высоком качестве и в срок, и я получила именно то, что заказывала. Рекомендую обратиться к ним за помощью!
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