Сообщение zevc » Сегодня, 15:53

Добрый день всем! Мы хотим построить нашей семье беседку на даче. Но у нас нет никакого опыта в строительстве, и мы не знаем, с чего начать. Может кто-то посоветует, где можно заказать проект и построить беседку?