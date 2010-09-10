Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день всем! Мы хотим построить нашей семье беседку на даче. Но у нас нет никакого опыта в строительстве, и мы не знаем, с чего начать. Может кто-то посоветует, где можно заказать проект и построить беседку?
Re: Подскажите
Приветствую вас! Мне понравился в этом плане сайт http://terrasa.aograd.ru/veranda-pod-kljuch/ . У них есть профессиональные специалисты, которые смогут разработать проект беседки и выполнить все работы в срок. Они предлагают большой выбор проектов, которые можно адаптировать под ваши потребности, или же заказать индивидуальный проект. Кроме того, у них есть возможность доставки и монтажа беседки на вашей даче. Я обращалась к ним за помощью в строительстве беседки и была довольна результатом. Все работы были выполнены в высоком качестве и в срок, и я получила именно то, что заказывала. Рекомендую обратиться к ним за помощью!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя