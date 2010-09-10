Коленные бинты

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Коленные бинты

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 06:34

Кто знает где низкие цены на коленные бинты?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Коленные бинты

Сообщение Радищева » 54 минуты назад

Обычно цены на коленные бинты спортивные она зависит от их длинны. К примеру можно купить 2 метра за 1850 рублей в ONHILLSPORT, а вот 2.5 метра уже будет там же стоить 2000 рублей. Я считаю это гораздо выгоднее ведь доплатить всего то нужно 150 р.
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