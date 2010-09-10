Коленные бинты
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Коленные бинты
Кто знает где низкие цены на коленные бинты?
Re: Коленные бинты
Обычно цены на коленные бинты спортивные она зависит от их длинны. К примеру можно купить 2 метра за 1850 рублей в ONHILLSPORT, а вот 2.5 метра уже будет там же стоить 2000 рублей. Я считаю это гораздо выгоднее ведь доплатить всего то нужно 150 р.
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