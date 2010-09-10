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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 805 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Такси Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 09:55 Привет! Где можно заказать корпоративное такси для сотрудников нашей компании? Мы собираемся устроить мероприятие и нам нужно организовать транспортировку гостей. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 804 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Такси Цитата Сообщение zevc » 34 минуты назад Привет! Я рекомендую обратиться в такси "СитиМобил". Это специальная услуга, которая предназначена именно для корпоративных клиентов. С помощью этой услуги вы можете заказать такси для своих сотрудников или гостей, а также контролировать расходы на транспортировку. Услуга предоставляется в нескольких городах России, в том числе и в Москве. На их сайте вы можете оставить заявку на организацию транспорта и узнать более подробную информацию о сервисе. Я уже несколько раз заказывала у них корпоративное такси и всегда оставалась довольна их услугами. Вернуться к началу

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