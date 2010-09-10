Такси

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Такси

Сообщение klonik » Сегодня, 09:55

Привет! Где можно заказать корпоративное такси для сотрудников нашей компании? Мы собираемся устроить мероприятие и нам нужно организовать транспортировку гостей.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 804
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Такси

Сообщение zevc » 34 минуты назад

Привет! Я рекомендую обратиться в такси "СитиМобил". Это специальная услуга, которая предназначена именно для корпоративных клиентов. С помощью этой услуги вы можете заказать такси для своих сотрудников или гостей, а также контролировать расходы на транспортировку. Услуга предоставляется в нескольких городах России, в том числе и в Москве. На их сайте вы можете оставить заявку на организацию транспорта и узнать более подробную информацию о сервисе. Я уже несколько раз заказывала у них корпоративное такси и всегда оставалась довольна их услугами.
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