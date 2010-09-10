Такси
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Такси
Привет! Где можно заказать корпоративное такси для сотрудников нашей компании? Мы собираемся устроить мероприятие и нам нужно организовать транспортировку гостей.
Re: Такси
Привет! Я рекомендую обратиться в такси "СитиМобил". Это специальная услуга, которая предназначена именно для корпоративных клиентов. С помощью этой услуги вы можете заказать такси для своих сотрудников или гостей, а также контролировать расходы на транспортировку. Услуга предоставляется в нескольких городах России, в том числе и в Москве. На их сайте вы можете оставить заявку на организацию транспорта и узнать более подробную информацию о сервисе. Я уже несколько раз заказывала у них корпоративное такси и всегда оставалась довольна их услугами.
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