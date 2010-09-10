Сообщение klonik » Сегодня, 10:06

Добрый день. Можете отписаться и проконсультировать меня, сколько стоит подключение облачной бухгалтерии для сельскохозяйственного предприятия? Хотелось бы рассмотреть как можно больше вариантов и предложений.