Сообщение klonik » Сегодня, 10:27

Привет. Прошу помочь мне советом, где можно уже в ближайшее время оставить заявку на подбор шин? Надеюсь, что вы проконсультируете и поделитесь рекомендациями, шины нужны на шевроле.