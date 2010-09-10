Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:27

Привет. Прошу помочь мне советом, где можно уже в ближайшее время оставить заявку на подбор шин? Надеюсь, что вы проконсультируете и поделитесь рекомендациями, шины нужны на шевроле.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 806
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 25 минут назад

Знакомая ситуация, потому что я сама просматривала каталоги разных компаний и была удивлена, когда нашла недорогие шины на шевроле. Так вот, делюсь с вами информацией. Можно прямо сейчас внимательно всё изучить, и останется здесь https://www.pokrishka.ru/podbor_shiny_avto/chevrolet/ заявку оставить на покупку шин для машины, модель и марку подобрать очень легко. Порадовала доставка по всей территории страны и для меня это очень удобно и выгодно. Не вижу смысла переплачивать и покупать в местных магазинах, если есть возможность заказать онлайн и подождать несколько дней.
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