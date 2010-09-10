Сообщение klonik » Сегодня, 10:42

Привет, всем. Сколько стоит силикатный кирпич, если его заказывать в интернете онлайн? Буду благодарна, если отпишетесь и поделитесь своими советами, куда стоит заглянуть, чтобы оформить свой заказ?