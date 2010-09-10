Джиу-джитсу
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Джиу-джитсу
Привет всем! Я хотела бы начать заниматься бразильским джиу-джитсу, но не знаю, с чего начать. Может кто-то посоветует хорошую школу или тренера для начинающих?
Re: Джиу-джитсу
Привет! Если ты ищешь качественные занятия для начинающих, рекомендую обратиться в БЖЖ клуб Москва . Они предлагают тренировки для всех уровней, включая новичков, и известны своей высокой профессиональной подготовкой. Многие люди хвалят их методы обучения, которые помогают студентам быстро прогрессировать. Зайди на их сайт и ознакомься с расписанием и ценами, возможно это то, что тебе нужно!
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