Джиу-джитсу

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 808
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Джиу-джитсу

Сообщение zevc » Сегодня, 18:13

Привет всем! Я хотела бы начать заниматься бразильским джиу-джитсу, но не знаю, с чего начать. Может кто-то посоветует хорошую школу или тренера для начинающих?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 807
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Джиу-джитсу

Сообщение klonik » Сегодня, 18:38

Привет! Если ты ищешь качественные занятия для начинающих, рекомендую обратиться в БЖЖ клуб Москва . Они предлагают тренировки для всех уровней, включая новичков, и известны своей высокой профессиональной подготовкой. Многие люди хвалят их методы обучения, которые помогают студентам быстро прогрессировать. Зайди на их сайт и ознакомься с расписанием и ценами, возможно это то, что тебе нужно!
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