Оператор-переводчик в чат на OnlyFans

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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roterb
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 13:58

Оператор-переводчик в чат на OnlyFans

Сообщение roterb » Сегодня, 19:42

Здравствуйте! Наша компания - это дeйтингoвое агенство, которая ищет ответственного, замотивированного на развитие общего дела и личный карьерный рост человека для работы на вакансии оператора-переводчика в клиентском чате.


Ваше основное преимущество работы с нами – это отсутствие фиксированной зарплаты и определенного «потолка», т.е. возможность заработать любую сумму при должной замотивированности и работоспособности (так как выплачивается процент от продаж). А также возможность работать прямо из дома или любой другой точки мира в комфортной для Вас обстановке.

Качества и навыки, требуемые в работе:

- желание работать и зарабатывать в данной сфере;
- не шаблонность
- наличие ПК или ноутбука и стабильного интернет-соединения;
- знание английского языка на уровне A2 и выше;
- общительность, ответственность, усидчивость.

От сотрудника:

живое общение с клиентами сайта на английском языке, совершение продаж

От нас:

- гибкий рабочий график (наличие 3-х разных смен);
- стабильные выплаты з/п 2 раза в месяц;
- различные обучения, тренинги и адаптация к работе, помощь в работе;
- возможность быстрого карьерного роста.

С вопросами и откликами просьба обращаться в Телеграмм @northernseaside
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