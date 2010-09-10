Оператор-переводчик в чат на OnlyFans
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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Оператор-переводчик в чат на OnlyFans
Здравствуйте! Наша компания - это дeйтингoвое агенство, которая ищет ответственного, замотивированного на развитие общего дела и личный карьерный рост человека для работы на вакансии оператора-переводчика в клиентском чате.
Ваше основное преимущество работы с нами – это отсутствие фиксированной зарплаты и определенного «потолка», т.е. возможность заработать любую сумму при должной замотивированности и работоспособности (так как выплачивается процент от продаж). А также возможность работать прямо из дома или любой другой точки мира в комфортной для Вас обстановке.
Качества и навыки, требуемые в работе:
- желание работать и зарабатывать в данной сфере;
- не шаблонность
- наличие ПК или ноутбука и стабильного интернет-соединения;
- знание английского языка на уровне A2 и выше;
- общительность, ответственность, усидчивость.
От сотрудника:
живое общение с клиентами сайта на английском языке, совершение продаж
От нас:
- гибкий рабочий график (наличие 3-х разных смен);
- стабильные выплаты з/п 2 раза в месяц;
- различные обучения, тренинги и адаптация к работе, помощь в работе;
- возможность быстрого карьерного роста.
С вопросами и откликами просьба обращаться в Телеграмм @northernseaside
Ваше основное преимущество работы с нами – это отсутствие фиксированной зарплаты и определенного «потолка», т.е. возможность заработать любую сумму при должной замотивированности и работоспособности (так как выплачивается процент от продаж). А также возможность работать прямо из дома или любой другой точки мира в комфортной для Вас обстановке.
Качества и навыки, требуемые в работе:
- желание работать и зарабатывать в данной сфере;
- не шаблонность
- наличие ПК или ноутбука и стабильного интернет-соединения;
- знание английского языка на уровне A2 и выше;
- общительность, ответственность, усидчивость.
От сотрудника:
живое общение с клиентами сайта на английском языке, совершение продаж
От нас:
- гибкий рабочий график (наличие 3-х разных смен);
- стабильные выплаты з/п 2 раза в месяц;
- различные обучения, тренинги и адаптация к работе, помощь в работе;
- возможность быстрого карьерного роста.
С вопросами и откликами просьба обращаться в Телеграмм @northernseaside
1 сообщение • Страница 1 из 1
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