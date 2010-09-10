СРО проектировщиков
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СРО проектировщиков
Привет, друзья! Где можно найти информацию о том, как вступить в саморегулируемую организацию проектировщиков? Я хочу получить необходимые разрешения и сертификаты, чтобы работать в проектировании зданий.
Re: СРО проектировщиков
Привет! Чтобы получить всю необходимую информацию о вступлении в СРО проектировщиков , тебе следует обратиться в СРО АП СОПО. Они помогут тебе понять процедуру вступления в организацию, рассчитают стоимость, составят список документов, которые тебе необходимо предоставить, и объяснят все требования к специалистам НРС. Я обращалась в СРО АП СОПО, когда мне нужно было получить разрешения и сертификаты для своей работы в проектировании зданий. Я была приятно удивлена тем, как быстро и профессионально они ответили на все мои вопросы. Я очень довольна их сервисом и рекомендую обратиться к ним, если тебе нужна помощь в этом вопросе.
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