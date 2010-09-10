СРО проектировщиков

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 810
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

СРО проектировщиков

Сообщение klonik » Сегодня, 10:02

Привет, друзья! Где можно найти информацию о том, как вступить в саморегулируемую организацию проектировщиков? Я хочу получить необходимые разрешения и сертификаты, чтобы работать в проектировании зданий.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 811
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: СРО проектировщиков

Сообщение zevc » Сегодня, 11:19

Привет! Чтобы получить всю необходимую информацию о вступлении в СРО проектировщиков , тебе следует обратиться в СРО АП СОПО. Они помогут тебе понять процедуру вступления в организацию, рассчитают стоимость, составят список документов, которые тебе необходимо предоставить, и объяснят все требования к специалистам НРС. Я обращалась в СРО АП СОПО, когда мне нужно было получить разрешения и сертификаты для своей работы в проектировании зданий. Я была приятно удивлена тем, как быстро и профессионально они ответили на все мои вопросы. Я очень довольна их сервисом и рекомендую обратиться к ним, если тебе нужна помощь в этом вопросе.
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