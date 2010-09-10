Сообщение klonik » Сегодня, 10:15

Привет. Хочу подобрать для гостиной фотообои с изображением ночного города. Решила, что напишу вам и поинтересуюсь, куда именно стоит заглянуть уже в ближайшее время и на что обратить внимание в процессе поиска?