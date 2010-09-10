Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 810
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:53

Добрый день. Куда стоит обращаться, чтобы узнать о стоимости курсов повышения квалификации строителей? Надеюсь, что поможете и проконсультируете, как быть в такой ситуации и на что следует обратить внимание в первую очередь?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 811
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 57 минут назад

Понимаю вас, сама просматривала разные сайты и была удивлена, что можно решить все важные организационные вопросы дистанционно. Так вот, ссылку обязательно себе нужно куда-то сохранить, здесь https://spb.stroyurist.ru/services/sro/ ... troiteley/ найдёте ответы на все свои многочисленные вопросы, и останется только записать на курсы строителей, чтобы они прошли их дистанционно. Кстати, это удобно, не нужно лишний раз никуда идти или же ехать, все важные вопросы решаются напрямую с сотрудником и как по мне, то в таком формате намного удобнее вести сотрудничество с любыми организациями.
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