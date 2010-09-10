Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день. Куда стоит обращаться, чтобы узнать о стоимости курсов повышения квалификации строителей? Надеюсь, что поможете и проконсультируете, как быть в такой ситуации и на что следует обратить внимание в первую очередь?
Re: Подскажите
Понимаю вас, сама просматривала разные сайты и была удивлена, что можно решить все важные организационные вопросы дистанционно. Так вот, ссылку обязательно себе нужно куда-то сохранить, здесь https://spb.stroyurist.ru/services/sro/ ... troiteley/ найдёте ответы на все свои многочисленные вопросы, и останется только записать на курсы строителей, чтобы они прошли их дистанционно. Кстати, это удобно, не нужно лишний раз никуда идти или же ехать, все важные вопросы решаются напрямую с сотрудником и как по мне, то в таком формате намного удобнее вести сотрудничество с любыми организациями.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя