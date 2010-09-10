Сообщение klonik » Сегодня, 10:53

Добрый день. Куда стоит обращаться, чтобы узнать о стоимости курсов повышения квалификации строителей? Надеюсь, что поможете и проконсультируете, как быть в такой ситуации и на что следует обратить внимание в первую очередь?