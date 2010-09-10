Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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Anthonn Гость RZN.info Сообщения: 88 Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04 Поездка в Калининград Цитата Сообщение Anthonn » Сегодня, 17:27 Добрый день. Если еще не знаете, как распланировать свой отпуск, то советую вам посетить замечательный город - Калининград. Влюбитесь в его архитектуру с первого взгляда. А увидеть всю красоту и самые лучшие достопримечательности поможет индивидуальный гид по Калининграду https://gid-kaliningrad.ru/guides Этот город невозможно забыть. Чего только стоит природа и старые постройки удивительного города. Меня он даже больше впечатлил, чем Питер. Вернуться к началу

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