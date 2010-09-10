Поездка в Калининград

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Поездка в Калининград

Сообщение Anthonn » Сегодня, 17:27

Добрый день. Если еще не знаете, как распланировать свой отпуск, то советую вам посетить замечательный город - Калининград. Влюбитесь в его архитектуру с первого взгляда. А увидеть всю красоту и самые лучшие достопримечательности поможет индивидуальный гид по Калининграду https://gid-kaliningrad.ru/guides Этот город невозможно забыть. Чего только стоит природа и старые постройки удивительного города. Меня он даже больше впечатлил, чем Питер.
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