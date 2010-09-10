Подскажите
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Подскажите
Привет, я ищу магазин, где можно купить гель для торта и гель для фруктов. Может кто-то знает хорошее место, где можно это приобрести?
Re: Подскажите
Конечно, я могу порекомендовать сайт магазина "Неос Ингредиентс". Они имеют большой выбор кондитерских ингредиентов, включая гель для торта и гель для фруктов. Мне нравится, что они продают только качественные продукты, а также предоставляют полезные советы и рецепты для начинающих кондитеров. Вы можете посмотреть их ассортимент на сайте и оформить заказ онлайн.
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