Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:08

Привет, я ищу магазин, где можно купить гель для торта и гель для фруктов. Может кто-то знает хорошее место, где можно это приобрести?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 811
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:34

Конечно, я могу порекомендовать сайт магазина "Неос Ингредиентс". Они имеют большой выбор кондитерских ингредиентов, включая гель для торта и гель для фруктов. Мне нравится, что они продают только качественные продукты, а также предоставляют полезные советы и рецепты для начинающих кондитеров. Вы можете посмотреть их ассортимент на сайте и оформить заказ онлайн.
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