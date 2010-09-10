Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте. Мы с мужем хотим сходить к семейному психологу, помогите выбрать специалиста в Москве? Будем благодарны за помощь, надоел быт и хочется как-то освежить отношения. Заранее, спасибо.
Re: Подскажите
Добрый день. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете отзывы о работе разных психологов, только спустя время остановилась на одном. Советую вам ознакомиться с информацией и почитать отзывы, семейный психолог поможет разобраться в проблемах. Не нужно бояться рассказывать о том, что у вас на душе – и тогда выход из ситуации обязательно будет найден. Главное – пытаться найти выход из любой ситуации, чтобы приблизиться как минимум на шаг к заветной идиллии в отношениях. Нам психолог помог, будто второй медовый месяц у нас и это радует.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя