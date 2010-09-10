Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:19

Здравствуйте. Мы с мужем хотим сходить к семейному психологу, помогите выбрать специалиста в Москве? Будем благодарны за помощь, надоел быт и хочется как-то освежить отношения. Заранее, спасибо.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:24

Добрый день. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете отзывы о работе разных психологов, только спустя время остановилась на одном. Советую вам ознакомиться с информацией и почитать отзывы, семейный психолог поможет разобраться в проблемах. Не нужно бояться рассказывать о том, что у вас на душе – и тогда выход из ситуации обязательно будет найден. Главное – пытаться найти выход из любой ситуации, чтобы приблизиться как минимум на шаг к заветной идиллии в отношениях. Нам психолог помог, будто второй медовый месяц у нас и это радует.
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