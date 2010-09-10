Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 814
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:54

Добрый день. Сколько стоит в среднем транспортировка молока? Нужно заказать эту услугу как можно скорее и поэтому, я решила у вас поинтересоваться и спросить, что думаете? Заранее, спасибо.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 816
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:39

Как по мне, то обязательно нужно не спеша и очень внимательно ознакомиться с ценами, а потом только сформировать заявку на перевозку. Хорошо, что в интернете вся подробная информация расписана, и не нужно лишний раз куда-то идти или же ехать, транспортировка молока сколько стоит вам расскажет менеджер организации, рассчитает её точную стоимость. Хорошо, что можно решать все важные вопросы онлайн, либо же по телефону – ссылку лучше себе сохранить в закладки браузера, чтобы снова не пришлось через какое-то время отправляться на поиски в интернет.
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