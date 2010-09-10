Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день. Сколько стоит в среднем транспортировка молока? Нужно заказать эту услугу как можно скорее и поэтому, я решила у вас поинтересоваться и спросить, что думаете? Заранее, спасибо.
Re: Подскажите
Как по мне, то обязательно нужно не спеша и очень внимательно ознакомиться с ценами, а потом только сформировать заявку на перевозку. Хорошо, что в интернете вся подробная информация расписана, и не нужно лишний раз куда-то идти или же ехать, транспортировка молока сколько стоит вам расскажет менеджер организации, рассчитает её точную стоимость. Хорошо, что можно решать все важные вопросы онлайн, либо же по телефону – ссылку лучше себе сохранить в закладки браузера, чтобы снова не пришлось через какое-то время отправляться на поиски в интернет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя