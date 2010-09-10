Сообщение klonik » Сегодня, 15:54

Добрый день. Сколько стоит в среднем транспортировка молока? Нужно заказать эту услугу как можно скорее и поэтому, я решила у вас поинтересоваться и спросить, что думаете? Заранее, спасибо.