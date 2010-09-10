Сообщение zevc » Сегодня, 17:16

Добрый день. Нужен винный шкаф в подарок для родителей на годовщину свадьбы. Прошу вас отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть и на что обратить внимание в процессе поиска?