Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день. Нужен винный шкаф в подарок для родителей на годовщину свадьбы. Прошу вас отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть и на что обратить внимание в процессе поиска?
Re: Подскажите
Мне пришлось больше часа просматривать разные каталоги и сравнивать цены, не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь сделать выбор. Обязательно нужно не спеша и очень внимательно прогуляться по каталогу, тут https://miele-unique.ru/ действительно много разных моделей встраиваемых холодильников на все случаи жизни. Задавайте вопросы, вам на них обязательно ответит сотрудник и поможет советами, как это было в моей ситуации, не придётся снова звонить или же писать и переспрашивать. Я доверяю этому магазин, он торгует качественной бытовой техникой.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя