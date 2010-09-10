Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:16

Добрый день. Нужен винный шкаф в подарок для родителей на годовщину свадьбы. Прошу вас отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть и на что обратить внимание в процессе поиска?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 816
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:27

Мне пришлось больше часа просматривать разные каталоги и сравнивать цены, не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь сделать выбор. Обязательно нужно не спеша и очень внимательно прогуляться по каталогу, тут https://miele-unique.ru/ действительно много разных моделей встраиваемых холодильников на все случаи жизни. Задавайте вопросы, вам на них обязательно ответит сотрудник и поможет советами, как это было в моей ситуации, не придётся снова звонить или же писать и переспрашивать. Я доверяю этому магазин, он торгует качественной бытовой техникой.
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