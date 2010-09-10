Подскажите
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Подскажите
Привет. Куда стоит заглянуть, чтобы уже через несколько минут выбрать блюдо для приготовления в мультиварке? Я себе любимой подарила эту чудо-технику, теперь планирую осваивать.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Недавно сама просматривала многочисленные сайты и нашла один полезный с разными рецептами, буквально на все случаи жизни. Так вот, ссылку обязательно нужно открыть и внимательно всё изучить. Здесь https://multipovarenok.ru/ вам удастся найти широкий выбор рецептов на все случаи жизни. Если не знаете, что готовить – можете воспользоваться подсказками, исходя из того какие продукты есть в холодильнике. За вас готова сделать всю работу мультиварка, блюда получаются вкусными и сочными. Я стараюсь готовить разное: горячее, запеканки, супы и даже десерты. Попробуйте и вы точно не пожалеете, потому что это пальчики оближешь.
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