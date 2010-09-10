А любят ли наши девушки?

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

А любят ли наши девушки?

Сообщение Шапошникова » 37 минут назад

Так вот стало жутко интересно спросить а нравится ли нашим девушкам с форума видео эротика? Мужчины конечно от неё "без ума" однако я думаю найдутся и среди нас те кто заводится глядя на красивые обнаженные тела. Я уж точно к их числу принадлежу и часто на Эрогене посматриваю такие видео.
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