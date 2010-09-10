Подскажите
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Подскажите
Расскажите, услугами, каких московских компаний вам уже приходилось вести сотрудничество для выбора и покупки тротуарной плитки? Нет желания изучать многочисленные сайты, буду вам благодарна за мнения.
Re: Подскажите
Я вас понимаю, сама прогулялась по сайтам в интернете и нашла одну компанию, поэтому не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения. Всегда нужно сравнивать цены, здесь https://braer.shop/catalog/?q=старый+город можно уже через несколько минут оставить заявку и её рассмотрит менеджер. Хорошо, что можно каждый раз спрашивать, если возникли вопросы или же сомнения и вам обязательно помогут разобраться во всех организационных нюансах, связанных с доставкой и оплатой тротуарной плитки по Москве. Мы уже давно только у этих ребят плитку покупаем, всё устраивает.
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