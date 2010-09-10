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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 821 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 10:57 Расскажите, услугами, каких московских компаний вам уже приходилось вести сотрудничество для выбора и покупки тротуарной плитки? Нет желания изучать многочисленные сайты, буду вам благодарна за мнения. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 822 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:55 Я вас понимаю, сама прогулялась по сайтам в интернете и нашла одну компанию, поэтому не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения. Всегда нужно сравнивать цены, здесь https://braer.shop/catalog/?q=старый+город можно уже через несколько минут оставить заявку и её рассмотрит менеджер. Хорошо, что можно каждый раз спрашивать, если возникли вопросы или же сомнения и вам обязательно помогут разобраться во всех организационных нюансах, связанных с доставкой и оплатой тротуарной плитки по Москве. Мы уже давно только у этих ребят плитку покупаем, всё устраивает. Вернуться к началу

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