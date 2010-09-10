Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Хотела у вас поинтересоваться и спросить, где покупать облицовочный кирпич? Надеюсь, что поможете мне советами и отпишетесь уже в ближайшее время. Что скажете на это? Заранее, спасибо.
Re: Подскажите
Привет. Я ориентировалась на отзывы и сравнивала цены, спустя время сделала выбор в пользу одной компании для сотрудничества. Решила отписаться и помочь вам советом, нужно не спеша прогуляться по каталогу https://tdksm.ru и останется только выбрать и купить нужное количество облицовочного кирпича. Хорошо, что в интернете можно решать все важные вопросы дистанционно и не обязательно каждый раз писать или звонить – все нюансы будут решены онлайн в режиме. Ссылку лучше в закладки себе куда-то сохранить, она ещё пригодится. Приятно иметь дело с какой-то одной конторой, и вам советую оставлять заказы на одних и тех же сайтах, так проще.
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