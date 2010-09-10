Сообщение klonik » Сегодня, 11:04

Добрый день. Хотела у вас поинтересоваться и спросить, где покупать облицовочный кирпич? Надеюсь, что поможете мне советами и отпишетесь уже в ближайшее время. Что скажете на это? Заранее, спасибо.