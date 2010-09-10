Сообщение klonik » Сегодня, 11:38

Добрый день. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на покупку кирпича ручной формовки с доставкой? Нужно решить этот вопрос как можно скорее и вся надежда только на ваши ответы.