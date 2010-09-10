Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на покупку кирпича ручной формовки с доставкой? Нужно решить этот вопрос как можно скорее и вся надежда только на ваши ответы.
Re: Подскажите
Привет. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, только потом решила воспользоваться услугами одной компании. Обязательно советую вам заглянуть вот сюда https://xn----7sbbh4bkekboe5aq2b0i.shop чтобы изучить каталог, останется только сформировать заявку на покупку и отправить её на рассмотрение менеджеру. В чате задавайте вопросы или же по телефону – тут как вам будет удобно. Мне гораздо больше нравится в переписке всё решать, чем звонить и спрашивать. Поэтому, не смогла остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось поделиться информацией.
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