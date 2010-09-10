Сообщение zevc » Сегодня, 10:26

Привет. Необходимо как можно скорее оставить заявку на проектирование системы кондиционирования. С какой организацией следует вести сотрудничество? У нас своё предприятие и хотелось бы решить вопрос как можно скорее.