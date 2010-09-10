Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 826
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:44

Добрый день. Я решила написать вам и поинтересоваться, где можно купить антисептики для рук оптом? Хотелось бы найти поставщика для сотрудничества на постоянной основе, поэтому я решила у вас спросить, как быть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 825
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:41

Здравствуйте. Недавно мне самой пришлось поиски вести в интернете, решила, что при любой удобной возможности буду отписываться и консультировать других людей. Можете прямо сейчас изучить каталог и купить тут антисептики с доставкой по стране. Для клиентов предусмотрены разные способы оплаты, можно задать вопросы менеджеру и сотрудник обязательно поможет настроиться на оформление своего заказа уже в ближайшее время. Цены самые низкие из того, что я успела просмотреть и плюс ко всему – в каталоге много разных позиций, можно купить всё по списку.
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