Подскажите
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Подскажите
Вопрос: Приветствую всех! Я хочу вступить в саморегулируемую организацию, чтобы получить допуск к работе в качестве проектировщика. Где я могу заказать услуги по получению членства в СРО?
Re: Подскажите
Ответ: Здравствуйте! Один из проверенных вариантов - компания "СтройЮрист", которая оказывает услуги по получению членства в СРО для проектировщиков. На их сайте https://ufa.stroyurist.ru/services/sro/ ... troiteley/ вы можете оставить заявку и получить консультацию по всем вопросам, связанным с процессом получения членства в СРО. Я знаю, что они предоставляют индивидуальный подход к каждому клиенту и помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант.
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