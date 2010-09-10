Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 828
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:04

Привет всем! Может кто знает, где можно заказать медицинский халат с вышивкой логотипа клиники? Хочу, чтобы наш персонал выглядел единообразно и профессионально.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:30

Да, я знаю один хороший интернет-магазин, который предлагает услуги по нанесению вышивки на медицинскую одежду. Это https://medilion.ru. Они имеют широкий ассортимент халатов разных цветов и моделей, и предлагают качественную вышивку по доступной цене. Я уже заказывала у них рубашки с вышивкой для нашей клиники, и очень довольна результатом.
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