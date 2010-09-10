Подскажите
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Подскажите
Привет всем! Может кто знает, где можно заказать медицинский халат с вышивкой логотипа клиники? Хочу, чтобы наш персонал выглядел единообразно и профессионально.
Re: Подскажите
Да, я знаю один хороший интернет-магазин, который предлагает услуги по нанесению вышивки на медицинскую одежду. Это https://medilion.ru. Они имеют широкий ассортимент халатов разных цветов и моделей, и предлагают качественную вышивку по доступной цене. Я уже заказывала у них рубашки с вышивкой для нашей клиники, и очень довольна результатом.
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