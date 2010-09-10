Куплю, обмен старые Швейцарские франки, Английские фунты и др.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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gfregig
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июн 2015, 14:14

Куплю, обмен старые Швейцарские франки, Английские фунты и др.

Сообщение gfregig » Сегодня, 13:08

Куплю старые бумажные иностранные деньги вышедшие из платёжного оборота и НЕ являющиеся платёжным средством, а именно: можно обменять старые Швейцарские франки CHF ( в том числе 8 серия ! ), старого образца бумажные английские фунты стерлингов, вышедшие из обращения Немецкие марки, просроченные европейские банкноты и другую редкую валюту некоторых развитых стран, которую нельзя сдать в обменник.

Куплю купюры которые не принимают в банки и уже нельзя сдать обменять в обменные пункты.

WhatsApp и Viber +7-999-715-35-60

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