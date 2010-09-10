Куплю, обмен старые Швейцарские франки, Английские фунты и др.
Куплю, обмен старые Швейцарские франки, Английские фунты и др.
Куплю старые бумажные иностранные деньги вышедшие из платёжного оборота и НЕ являющиеся платёжным средством, а именно: можно обменять старые Швейцарские франки CHF ( в том числе 8 серия ! ), старого образца бумажные английские фунты стерлингов, вышедшие из обращения Немецкие марки, просроченные европейские банкноты и другую редкую валюту некоторых развитых стран, которую нельзя сдать в обменник.
Куплю купюры которые не принимают в банки и уже нельзя сдать обменять в обменные пункты.
WhatsApp и Viber +7-999-715-35-60
Куплю купюры которые не принимают в банки и уже нельзя сдать обменять в обменные пункты.
WhatsApp и Viber +7-999-715-35-60
Re: Куплю, обмен старые Швейцарские франки, Английские фунты и др.
Где обменять старые швейцарские франки в Рязане?
Швейцарские франки восьмой серии официально утратили статус законного платежного средства 30 апреля 2021 года. Это означает, что банкноты с портретами композитора Артура Онеггера, архитектора Ле Корбюзье и других выдающихся личностей больше не принимаются в магазинах и обменных пунктах Швейцарии. Хоть прошло уже немало времени с этой даты, еще многих интересует обмен швейцарских франков 8 серии в Рязани, чтобы не потерять свои деньги окончательно.
Почему банкноты 8-й серии вышли из обращения?
Швейцарский национальный банк постепенно заменил купюры 8-й серии на новую, 9-ю серию с усовершенствованными защитными элементами. После официальной даты отзыва старые франки можно обменять только в самом Национальном банке Швейцарии — неограниченное время, но исключительно там.
Для жителей других стран это создает серьезную проблему: продать швейцарские франки 8 серии в Рязани в обычных обменных пунктах и коммерческих банках совершенно нереально. Отправлять их в Швейцарию для обмена сложно и невыгодно.
Мы выкупаем франки 8-й серии
Если у вас остались швейцарские франки восьмой серии — мы готовы их обменять. Принимаем купюры любых номиналов и в любом количестве. Состояние банкнот значения не имеет. Оценка и оплата производятся сразу, в день обращения. Не нужно ждать или отправлять деньги за границу. Возможен выезд для оценки и обмена крупных сумм. Достаточно связаться с нами по указанным контактам и договориться о встрече. Вы легко можете обменять Швейцарские франки 8 серия и не держать их, как сувениры.
Помимо швейцарских франков, мы также принимаем другую иностранную валюту, вышедшую из обращения: старые английские фунты, немецкие марки, скандинавские кроны и редкие европейские банкноты, которые больше не принимают обменники.
Контакты:
Пишите WhatsApp, Max, Telegram по номеру телефона +79997153560
Группа ВК для обмена старых швейцарских франков https://vk.com/obmen_frankov
Сайты для обмена старых банкнот:
https://www.skupka.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.prof77.ru/skupka-banknot.html
Где обменять старые английские фунты в Рязани?
Британский фунт стерлингов всегда ассоциировался с консерватизмом и незыблемостью традиций. Однако в последние годы Банк Англии провел, пожалуй, самую радикальную реформу за всю историю своего существования. В результате этих изменений многие держатели наличных обнаружили, что их сбережения превратились в простые сувениры. Сегодня сдать старые фунты, которые десятилетиями служили верой и правдой, нет никакой возможности.
Полимерные технологии
На смену хлопковой бумаге пришел полимер — высокотехнологичный пластик, который сложнее подделать и труднее уничтожить. Этот переход завершился осенью 2022 года, когда перестали действовать последние номиналы в 20 и 50 фунтов.
Сейчас в финансовой системе Соединенного Королевства сложилась уникальная историческая ситуация, связанная с обновлением дизайна:
● С 5 июня 2024 года в обращение вышли новые полимерные банкноты с портретом короля Карла III.
● При этом полимерные купюры с изображением покойной королевы Елизаветы II остаются законным средством платежа.
● Старые бумажные деньги с любыми портретами больше не принимаются нигде в розничной торговле.
Таким образом, если вы не в Англии, то поменять старые фунты стерлингов в Рязани не сможете. А в кошельках англичан можно встретить двух монархов одновременно, но только на пластике.
Мы вернем ценность вашим сбережениям
Самостоятельный обмен вышедших из оборота фунтов — задача непростая. Обычные банки не работают с просроченными сериями. Мы же специализируемся на выкупе бумажных фунтов всех номиналов и годов выпуска.
Все, у кого сохранился фунт стерлингов старого образца обмен в Рязани может произвести без проблем. Процесс сотрудничества с нами максимально прост и выгоден для клиента. Вы приносите нам старые банкноты, мы проводим быструю проверку и выплачиваем вам их стоимость в актуальных деньгах.
Пишите WhatsApp, Max, Telegram по номеру телефона +79997153560
Сайты для обмена старых банкнот:
Группа ВК для обмена старых английских фунтов стерлингов https://vk.com/obmen_funtov
https://www.skupka.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.prof77.ru/skupka-banknot.html
Где обменять старые старые израильские шекели в Рязани?
Мы предлагаем выгодный обмен старых израильских шекелей в Рязани, выпущенных в 1985-1999 годах. Если у вас остались купюры номиналов 5, 10, 20, 50, 100 или 200 ILS из первой серии Новых шекелей, вы можете обменять их на реальные деньги — быстро, просто и без лишних вопросов.
Что это за купюры и в чем проблема
Первая серия Нового израильского шекеля была выпущена с 4 сентября 1985 года. В ней были купюры номиналов:
- 5 и 10 — начало 1985 года;
- затем выпускались номиналы 20 с 1988 года;
- 50 - с 1985 года;
- и далее 100 с 1986 года и 200 с 1992 года.
Официально банкноты первой серии потеряли статус законного платежного средства 1 июля 2000 года. Сегодня их фактически не используют в ежедневных расчетах в самом Израиле, поэтому они стали труднореализуемыми через обычные банковские каналы. В результате поменять старые израильские шекели в Рязани очень затруднительно и даже невозможно.
Наше предложение
Мы принимаем к выкупу ваши бумажные банкноты первой серии Нового израильского шекеля (1985-1999 гг.) любых номиналов и состояний. Мы проводим прозрачную оценку состояния купюр, назовем справедливую цену и произведем выплату. Для вас это выгодная сделка — вместо того чтобы держать купюры, которые фактически нельзя использовать или обменять, вы получаете реальные средства.
Похожая ситуация возникает и с другими старыми валютами или бывшими сериями банкнот в разных странах, когда купюры из обращения устаревают и требуют альтернативных решений. Например, бумажный английский фунт или швейцарский франк 8 серии.
Свяжитесь с нами, если не знаете, что делать с старыми израильскими шекелями, и мы подробно расскажем условия приема, формат оценки и способ выплаты. Превратите ваши старые бумаги в реальные деньги без лишних усилий.
Пишите WhatsApp, Max, Telegram по номеру телефона +79997153560
Группа ВК для обмена старых израильских шекелей https://vk.com/obmen_ils
Сайты для обмена старых банкнот:
https://www.skupka.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.prof77.ru/skupka-banknot.html
Где обменять старые немецкие марки в Рязани?
Германия перешла на евро более двадцати лет назад — 1 января 2002 года наличные евро заменили национальную валюту. С тех пор немецкие марки (DEM) полностью исчезли из касс магазинов, ресторанов и отелей.
Однако статистика показывает, что миллионы банкнот до сих пор хранятся у людей на руках. К сожалению, поменять немецкие марки в обычном обменном пункте уже нельзя. Если у вас остались такие купюры, мы предлагаем превратить эту историю в реальный доход прямо сейчас.
Символ экономического чуда
Немецкая марка была не просто средством платежа, а настоящим символом послевоенного восстановления и стабильности Германии. В течение второй половины XX века она считалась одной из самых надежных валют в мире, уступая по популярности только американскому доллару. Даже дизайн последней серии банкнот был выполнен с особой тщательностью и защитой, опередившей свое время.
Интересный факт: в отличие от французских франков или итальянских лир, которые полностью обесценились и больше не подлежат обмену даже в центробанках своих стран, Германия сохранила за маркой такую возможность. Бундесбанк гарантирует обмен марок на евро бессрочно. Однако для этого нужно физически находиться в Германии, что делает обмен небольших сумм нерентабельным.
Выгодный обмен немецких марок в Рязани
Именно сложность логистики делает самостоятельный обмен марок проблемой. Мы устраняем это препятствие. Наша компания предлагает услугу быстрого выкупа немецких марок всех номиналов последней серии. Вам не нужно искать способы отправки денег в Германию или ждать поездки.
Мы работаем просто и прозрачно: вы приносите банкноты, мы оцениваем их состояние и подлинность, после чего выплачиваем сумму в актуальной валюте. Это отличная возможность поменять дойч марки в Рязани и избавиться от неликвидных активов. Не позволяйте времени съедать ваши сбережения.
Контакты:
Пишите WhatsApp, Max, Telegram по номеру телефона +79997153560
Группа ВК для обмена старых немецких марок https://vk.com/obmen_dm
Сайты для обмена старых банкнот:
https://www.skupka.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.prof77.ru/skupka-banknot.html
Re: Куплю, обмен старые Швейцарские франки, Английские фунты и др.
Где обменять старые чешские, норвежские, датские кроны в Рязани?
Многие путешественники, возвращаясь из Скандинавии или Чехии, привозят домой местные кроны, уверенные в их надежности. Однако финансовые системы этих стран за последние годы провели жесткие реформы по обновлению наличных денег. В результате тысячи людей обнаружили, что их сбережения превратились в бумажки: банки отказывают в обмене, ссылаясь на то, что купюры вышли из оборота. Мы решаем эту проблему комплексно и предлагаем выкуп устаревших банкнот этих трех стран в одном месте.
Почему купюры не принимают
Каждая из этих стран имела свои причины и сроки для замены денег, но итог один — старые банкноты утратили статус законного платежного средства в розничной торговле и международных обменниках. Многим известна ситуация, когда не удалось поменять старые чешские кроны в Рязани
Разъясним коротко ситуацию:
-Датская крона — старые банкноты (например, серии 1972 года) были выведены из обращения, и Нацбанк Дании устанавливает ограниченные сроки обмена после изъятия. По истечении этих сроков купюры теряют платежную силу.
- Норвежская крона — банкноты старых серий (например, VI серия 1994-2001 гг.) были выведены из обращения. Вот почему возникают сложности с тем, чтобы поменять старые норвежские кроны в Рязани через услуги местного банка или обменника.
- Чешская крона — банкноты 20, 50 и 100 CZK, выпущенные до 1999 года, были изъяты из обращения в 2007-2011 годах. Сроки обмена через Чешский национальный банк уже истекли, и официально они не подлежат обмену.
Но это еще не значит, что вы совсем лишены возможности поменять старые датские кроны в Рязани или другую валюту из этого списка. Мы предлагаем универсальную услугу выкупа. Наша компания принимает просроченные датские, норвежские и чешские кроны любых номиналов. Просто свяжитесь с нами и договоримся о сделке.
Пишите WhatsApp, Max, Telegram по номеру телефона +79997153560
Группа ВК для обмена старых крон https://vk.com/obmen_kron
Сайты для обмена старых банкнот:
https://www.skupka.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.prof77.ru/skupka-banknot.html
Где обменять старые японские йены в Рязани?
Япония — страна передовых технологий, и это касается даже ее денег. В июле 2024 года произошла масштабная денежная реформа: в обращение были введены совершенно новые банкноты. Это событие привело к тому, что многие иностранные держатели столкнулись с вопросом: что делать с старыми японскими йенами? Банки и обменные пункты других стран массово отказываются принимать банкноты старого образца, опасаясь подделок и сложностей с их сбытом.
Технологический прорыв и смена эпох
Японская иена обновляет дизайн не так часто — примерно раз в двадцать лет. Предыдущая серия выпускалась с 2004 года, а до нее ходили купюры образца 1984 года. Новые деньги 2024 года стали первыми в мире банкнотами, где применили передовую 3D-голографию: портреты на них поворачиваются, в зависимости от угла наклона. Это сделано для борьбы с фальшивомонетчиками, но именно это новшество сделало старые деньги менее желательными для иностранных финансовых учреждений.
Если в самой Японии этими деньгами теоретически еще можно расплатиться, то обмен старых японских йен в Рязани стал проблематичным. Банкоматы их не узнают, а кассиры не хотят рисковать. Держать такие купюры смысла нет — со временем их обмен станет только сложнее.
Меняем старые иены на реальные деньги
Вам не нужно планировать дорогостоящее путешествие в Токио только ради того, чтобы потратить устаревшие наличные. Мы предлагаем поменять старые японские йены в Рязани на живые деньги. Наша компания специализируется на работе с валютой, которая вышла из активного банковского оборота.
Мы принимаем все номиналы — от 1000 до 10 000 иен, включая серии разных лет выпуска. Процедура оценки занимает минимум времени: мы проверяем банкноты и сразу предлагаем вам выплату. Это честная сделка, позволяющая вам вернуть вложенные средства без лишней нервотрепки.
Контакты:
Пишите WhatsApp, Max, Telegram по номеру телефона +79997153560
Группа ВК для обмена старых японских йен https://vk.com/obmen_jpy
Сайты для обмена старых банкнот:
https://www.skupka.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.kvt777.ru/skupka-banknot.html
https://www.prof77.ru/skupka-banknot.html
