Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Где можно найти гидравлический пресс для сжатия труб? Я ищу надежное оборудование для работы с большими диаметрами труб.
Re: Подскажите
Здравствуйте! Рекомендую компанию "БРЕКЗИТ". Я недавно заказывала у них опрессовщик , там очень большой выбор всего. Они являются крупнейшим поставщиком профессионального строительного оборудования в Беларуси и имеют широкий выбор гидравлических прессов разных типов и мощностей для работы с трубами разных диаметров. Кроме того, у них есть собственный сервисный центр и обслуживание оборудования.
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