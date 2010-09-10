Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 834
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:20

Добрый день! Где можно найти гидравлический пресс для сжатия труб? Я ищу надежное оборудование для работы с большими диаметрами труб.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:19

Здравствуйте! Рекомендую компанию "БРЕКЗИТ". Я недавно заказывала у них опрессовщик , там очень большой выбор всего. Они являются крупнейшим поставщиком профессионального строительного оборудования в Беларуси и имеют широкий выбор гидравлических прессов разных типов и мощностей для работы с трубами разных диаметров. Кроме того, у них есть собственный сервисный центр и обслуживание оборудования.
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