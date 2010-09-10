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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 834 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 15:20 Добрый день! Где можно найти гидравлический пресс для сжатия труб? Я ищу надежное оборудование для работы с большими диаметрами труб. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 832 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 17:19 Здравствуйте! Рекомендую компанию "БРЕКЗИТ". Я недавно заказывала у них опрессовщик , там очень большой выбор всего. Они являются крупнейшим поставщиком профессионального строительного оборудования в Беларуси и имеют широкий выбор гидравлических прессов разных типов и мощностей для работы с трубами разных диаметров. Кроме того, у них есть собственный сервисный центр и обслуживание оборудования. Вернуться к началу

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