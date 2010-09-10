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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 834 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 15:52 Всем привет. Мне срочно нужна ваша помощь, где можно строителям пройти курсы повышения квалификации? Интересуют дистанционные курсы, поэтому я решила написать вам и спросить, что думаете? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 832 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 18:59 Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, только потом остановилась на одной компании. И вот не получилось остаться в стороне от сообщения и пройти мимо него, тут https://nizhny-novgorod.stroyurist.ru/s ... ifikatsii/ на странице можно уже через несколько минут оставить свой номер телефона или же позвонить и проконсультироваться онлайн самостоятельно. Не нужно тратить время и нервы, всю работу за вас выполнят профессионалы своего дела и как по мне, то лучше заплатить деньги, чем пытаться решать такие вопросы самостоятельно. Вернуться к началу

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