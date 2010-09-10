Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 834
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:53

Привет всем! Кто-нибудь знает, где можно заказать строительные работы в Пензе? Нужно построить гараж на дачном участке, но не знаю, какую компанию выбрать.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:06

Здравствуйте! Я могу посоветовать вам обратиться в компанию "Алмаз" ( https://rf-almaz.ru ) , они оказывают широкий спектр строительных услуг и могут построить для вас гараж на дачном участке. У них работают профессиональные бригады, которые гарантируют качественное выполнение работ в указанные сроки. Кроме того, их ценовая политика делает сотрудничество для клиентов очень выгодным. Позвоните им и узнайте подробности.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя