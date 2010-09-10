Подскажите
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Подскажите
Привет всем! Кто-нибудь знает, где можно заказать строительные работы в Пензе? Нужно построить гараж на дачном участке, но не знаю, какую компанию выбрать.
Re: Подскажите
Здравствуйте! Я могу посоветовать вам обратиться в компанию "Алмаз" ( https://rf-almaz.ru ) , они оказывают широкий спектр строительных услуг и могут построить для вас гараж на дачном участке. У них работают профессиональные бригады, которые гарантируют качественное выполнение работ в указанные сроки. Кроме того, их ценовая политика делает сотрудничество для клиентов очень выгодным. Позвоните им и узнайте подробности.
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