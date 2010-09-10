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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 834 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 16:53 Привет всем! Кто-нибудь знает, где можно заказать строительные работы в Пензе? Нужно построить гараж на дачном участке, но не знаю, какую компанию выбрать. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 832 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 18:06 Здравствуйте! Я могу посоветовать вам обратиться в компанию "Алмаз" ( https://rf-almaz.ru ) , они оказывают широкий спектр строительных услуг и могут построить для вас гараж на дачном участке. У них работают профессиональные бригады, которые гарантируют качественное выполнение работ в указанные сроки. Кроме того, их ценовая политика делает сотрудничество для клиентов очень выгодным. Позвоните им и узнайте подробности. Вернуться к началу

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